Предприятия малого бизнеса предпочитают приобретать коммерческую недвижимость в готовых объектах

Казань находится в числе лидеров в стране по доле выдач бизнес-ипотеки предприятиям малого и среднего бизнеса. По данным аналитиков, на долю Казани приходится 14% всех выдач по бизнес-ипотеке.

Бизнес-ипотека, как правило, одна из самых популярных кредитных программ для клиентов малого и среднего бизнеса. Наибольшую долю выдач «Бизнес-ипотеки» в 2024 году обеспечили клиенты Московского региона – почти 29%. Помимо Казани, в числе лидеров также Екатеринбург – 11%, Новосибирск, Нижний Новгород и Уфа, на долю которых приходится по 6% выдач.

При этом предприятия малого и среднего бизнеса в 2024 году стали больше покупать коммерческую недвижимость в готовых объектах.

Доля сделок по бизнес-ипотеке для МСБ составила более 70% по данным за 8 месяцев 2024 года. За такой же период 2023 года сделки по покупке готовой недвижимости не превышали 60%. Сделки по приобретению коммерческих площадей в строящихся объектах по договорам долевого участия в 2024 году составили 27%, против более 36% в 2023 году.