Предприятия малого бизнеса предпочитают приобретать коммерческую недвижимость в готовых объектах
Казань находится в числе лидеров в стране по доле выдач бизнес-ипотеки предприятиям малого и среднего бизнеса. По данным аналитиков, на долю Казани приходится 14% всех выдач по бизнес-ипотеке.
Бизнес-ипотека, как правило, одна из самых популярных кредитных программ для клиентов малого и среднего бизнеса. Наибольшую долю выдач «Бизнес-ипотеки» в 2024 году обеспечили клиенты Московского региона – почти 29%. Помимо Казани, в числе лидеров также Екатеринбург – 11%, Новосибирск, Нижний Новгород и Уфа, на долю которых приходится по 6% выдач.
При этом предприятия малого и среднего бизнеса в 2024 году стали больше покупать коммерческую недвижимость в готовых объектах.
Доля сделок по бизнес-ипотеке для МСБ составила более 70% по данным за 8 месяцев 2024 года. За такой же период 2023 года сделки по покупке готовой недвижимости не превышали 60%. Сделки по приобретению коммерческих площадей в строящихся объектах по договорам долевого участия в 2024 году составили 27%, против более 36% в 2023 году.
Малое и среднее предпринимательство в 2024 году проявляет больший интерес к покупке уже готовых площадей для ведения бизнеса, чем в прошлом году. Приобретение помещений в уже сданных объектах с подключением ко всем необходимым коммуникациям позволяет малому бизнесу быстро начать деятельность, минимизировать время простоя.
«Готовые» варианты также более интересны предпринимателям, которые занимаются сдачей площадей в долгосрочную аренду. А для поддержки клиентов, которые приобретают помещения в строящихся зданиях и планируют ремонт, на рынке запускаются разные партнерские программы. Например, проект «Стройка для своих» позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса приобретать стройматериалы на специальных условиях и снижать затраты», – рассказала руководитель подразделения «Малый и средний бизнес» Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.
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