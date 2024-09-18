Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Стало известно, когда в Казани будет первый снег

Первый месяц осени в столице Татарстана выдался весьма жарким. Днём ослепляет палящее солнце, а вот вечера становятся значительно холодными. Но на улице по прежнему ощущается летняя теплота. Редакция PROKAZAN решила узнать, как долго в Казани будет держаться бабье лето, и когда нам ждать первый снег. Также мы высняли, какая погода будет в октябре.

Автор фото: фото банкт PROKAZAN

Татарстан окутала аномальная жара

Сентябрь в этом году выдался очень жарким не только в Казани, но и во всём ПФО (Приволжский федеральный округ). Бабье лето застало людей врасплох. Если в августе мы мёрзли, то сейчас изнемогаем от непривычной жары. В 2023 году бабье лето наступало два раза: в первой половине сентября и в десятых числах октября. Однако прогноз на этот октябрь сильно отличается.

Автор фото: Личный архив заведующая лабораторией Гидрометцентра РоссииЛюдмилы Паршиной

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщает, что сейчас температура воздуха идёт сильно выше нормы.

«На данный момент в Казани самое настоящее бабье лето. Погода просто прекрасная и солнечная. Пока отклонение от нормы идёт на 5-7 градусов выше нормы. Та погода, которая держится сейчас, абсолютна не характерна этому периоду. Но сентябрь, как и август, всегда непредсказуем», — сообщает Людмила Паршина корреспонденту PROKAZAN.

В среднем, температура в Казани сейчас около 22-23 градусов выше нуля. Жаркую погоду вызвал сильный антициклон, который охватил большую часть Европейской территории России и Западной Сибири, не обойдя и Татарстан.

«Судя по прогнозам, антициклон не планирует уходить в ближайшее дни. Поэтому казанцы могу смело наслаждаться теплом. Так как потом уже наступит осень», — говорит специалист гидрометцентра.

Автор фото: фото банкт PROKAZAN

Несмотря на тёплые дни, температура воздуха постепенно начинает падать. В ближайшую неделю она понизятся и составят от +18 до +23 градусов. Также в отдельных районах республики возможен небольшой дождь, в Казани он не ожидается.

Что ждать в октябре?

На первые числа октября пока не прогнозируется резкий холод. Однако столбики термометров могу упасть до 10 градусов со знаком «плюс». Также показатель термометра не поднимется выше 20 градусов. Темература постеменно начинает приходить в норму. Однако, если смотреть на стандартные показатели, то в середине октября температура воздуха должна быть на уровне семи градусов выше нуля.

«По нашим предварительным прогнозам, снег стоит ждать после 16 октября. Но это будет первый снег, который, возможно, будет как дождь. После столбики термометров вновь станут с отметкой плюс и снега не будет. Когда будет первый полноценный снежный покров, пока говорить рано», — говорит специалист гидрометцентра России.

Говорить о прогнозе на вторую половину также пока рано. Так как будет очень приблезительный.

Народные приметы считают иначе

Помимо прогнозов гидрометцентра России и Татарстана, есть ещё и народные приметы. Согласно им, вторая половина осени и зима будут холодными.

Автор фото: фото банкт PROKAZAN