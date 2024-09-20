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Для школы Алины Загитовой в Казани ищут деньги

Напомним, что о будущем возведении школы олимпи...

Алина Загитова

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Минспорта РТ Владимир Леонов сообщил, что до конца 2024 года следует найти инвестора для школы фигурного катания А. Загитовой.

Как рассказал чиновник, цена проекта - около сотен млн рублей. Министр подчеркнул, что власти уже сделали проект строения. Сейчас идет поиск инвестора, пишет РИА «Новости».

Напомним, что о будущем возведении школы олимпийской чемпионки стало известно еще летом минувшего года. Об этом спортсменка договорилась с раисом РТ Рустамом Миннихановым. Сама девушка в школе будет работать менеджером. Работы по строительству должны продлиться примерно 1 год.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени».

Не так давно девушка сообщила, что планирует распространить географию шоу и провести его в Москве, и в других субъектах страны. Показ был приурочена к Дню Татарстана.

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