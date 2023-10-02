Строительство ожидается к 2043: была завершена документация по ВСМ Москва — Казань

Глава РЖД рассказал о готовности проектной документации ВСМ Москва — Казань по всем этапам

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров в интервью «РИА Новости» рассказал, что проектная документация высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань по всем этапам строительства уже завершена.

С его слов, строительство в России большинства из запланированных ВСМ ожидается к 2043 году, а ВСМ Москва - Санкт Петербург должна появиться уже до 2030 года.

Как ранее сообщает «Коммерасантъ», правительство была дана оценка ВСМ Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург в 4 трлн рублей. Президент России Владимир Путин поддержал идею строительства ВСМ до столицы Татарстана.