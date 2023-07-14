Стрелка ищут по городу: в Казани произошла стрельба во время конфликта

В Казани произошла стрельба во время конфликта между двумя мужчинами и стрелок скрылся

Правоохранители Казани приступили к поискам вооруженного мужчины, который устроил стрельбу во дворе жилого дома, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу МВД РТ.

Отмечается, что в отдел полиции поступило сообщение о найденном во вдоре дома на улице Кул Гали мужчине, у которого было огнестрельное ранение.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые установили, что пострадавший получил травму в ходе конфликта с другим жителем города.Оппонент пострадавшего мужчины использовать предмет, схожий с пистолетом, а сразу после стрельбы скрылся с места преступления. Пострадавший 27-лений мужчина получил необходимую медпомощь. Личность стрелка уже была установлена.