Стоимость "квадрата" - не меньше 200 тысяч: в Казани в центре Суконной слободы появится ЖК

В Казани в центре Суконной слободы возведут еще один жилой комплекс

Стало известно, что на пустыре, который расположен между комплексом старообрядческого Кафедрального собора явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы и заброшенным недостроенным частным жилым домом №9 на улице Старообрядческий возведут новый жилой дом, рассчитанный на 69 квартир. Под застройку выделили участок, площадь которого 0,38 га. Его кадастровая стоимость - 51,7 миллиона рублей.

По данным источника realnoevremya.ru, застройщиком участка может быть строительства компания "Грань", однако при проверке эта информация не была подтверждена представителем девелопера.

По мнению экспертов, стоимость "квадрата" жилья в данной зоне Ульяновска будет варьироваться от 200 до 300 тысяч рублей.

Судя по эскизному проекту, ЖК будет представлять здание Г-образной формы и переменной этажности. Оно имеет пять надземных этажей со стороны Щербаковского переулка. А вот со стороны Старообрядческой, из-за понижения рельефа, этажность увеличена до семи.