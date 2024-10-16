По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино закрылся колледж

Прокуратура Пестречинского района Республики Татарстан организовала проверку в филиале государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева».

Во время мониторинга в образовательном заведении были зафиксированы нарушения законодательства, которые связаны с пожарной безопасностью. Кроме того, специалисты обнаружили разрушения наружного слоя кирпичной кладки несущей стены.

После вмешательства эксперта, работа колледжа была на время приостановлена. Учреждение откроется после устранения всех нарушений.

Ранее мы писали о том, что 9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Набережных Челнах Республики Татарстан.

Рабочие со стройки, которые находились рядом, вызвали пожарных, однако педагоги сами вышли с огнетушителями на территорию.