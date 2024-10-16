Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино закрылся колледж

Были зафиксированы нарушения законодательства

Прокуратура ТАТАРСТАНА

Подписаться в Telegram

Прокуратура Пестречинского района Республики Татарстан организовала проверку в филиале государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Казанский авиационно-технический колледж им. П.В. Дементьева».

Во время мониторинга в образовательном заведении были зафиксированы нарушения законодательства, которые связаны с пожарной безопасностью. Кроме того, специалисты обнаружили разрушения наружного слоя кирпичной кладки несущей стены.

После вмешательства эксперта, работа колледжа была на время приостановлена. Учреждение откроется после устранения всех нарушений.

Ранее мы писали о том, что 9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Набережных Челнах Республики Татарстан.

Рабочие со стройки, которые находились рядом, вызвали пожарных, однако педагоги сами вышли с огнетушителями на территорию.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

травля тараканов цена москва

Лонгриды

день назад

«Не дорога, а одна большая выбоина»: топ-5 худших дорог Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

Без зуба и жизнь не та: 5 проблем со здоровьем, которые может вызвать отсутствие зуба

изготовление паспарту в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

19 часов назад

2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

Новости Татарстана

19 часов назад

9-летний мальчик поджёг школу № 62 в Челнах

Новости Казани

23 часа назад

В Казани 16 октября проверят системы оповещения населения

Новости Татарстана

день назад

На трассе М-7 в Татарстане самосвал снес мост

Новости Казани

день назад

В Казани 14 октября возле колонии мужчина выстрелил в лицо
Лонгриды
17 часов назад

«Нормальные люди всегда будут хотеть иметь детей»: депутаты о законопроект по запрету пропаганды чайлдфри

Депутаты Госсовета РТ прокомментировали запрет ...

Новости Татарстана

21 минуту назад

Новый «Дом»: в СберБанк Онлайн теперь можно управлять своей недвижимостью

Гид по скидкам Казани

день назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 16 октября прозвучали сирены оповещения

Новости Казани

2 часа назад

Ильсур Метшин ответил на мемы «Не трогай, это на БРИКС»
По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино за...
Новости Казани
час назад

По требованию прокуратуры в Ленино-Кокушкино закрылся колледж

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстанские школьники познакомились с искусственным интеллектом

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ ввели новые льготы для участников СВО и их семей

Новости Татарстана

4 часа назад

Более полумиллиона пользователей подключили обновленную подписку MiXX с Яндекс Плюсом
Авито Авто запускает отдельный раздел для поиск...
Новости России
5 дней назад

Авито Авто запускает отдельный раздел для поиска и покупки новых автомобилей