Стали известны подробности нападения на мужчину возле ИК-2

В Казани около ИК №2 на ул. Производственной были слышны выстрелы.

По информации телеграм-канала Mash, ссора произошел между 2 мужчинами. Осужденный вышел из учреждения примерно в 11 утра, однако наслаждался свободой он не долго, потому что в него выстрелили из травмата в лицо.

Выяснилось, что на 46-летнего экс-заключенного из Дагестана набросился родственник изнасилованной дамы. Цель - месть.

Изнасилование случилось в Дагестане, а осужденный ранее был признан виновным за то, что занимался распространением наркотиком. Кроме того, стало известно, что потерпевший проходил по статье о создании экстремистской группировки в ИК.

В УФСИН по РТ рассказали Inkazan, что именно работник колонии предотвратил трагедию. Сотрудник услышал выстрел в районе входа.

Через некоторое время специалист обезвредил вооруженного и передел его полиции.

Пострадавшему оказали помощь, его доставили в городскую больницу №7.