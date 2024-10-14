Стали известны подробности нападения на мужчину возле ИК-2
Катя Царева
В Казани около ИК №2 на ул. Производственной были слышны выстрелы.
По информации телеграм-канала Mash, ссора произошел между 2 мужчинами. Осужденный вышел из учреждения примерно в 11 утра, однако наслаждался свободой он не долго, потому что в него выстрелили из травмата в лицо.
Выяснилось, что на 46-летнего экс-заключенного из Дагестана набросился родственник изнасилованной дамы. Цель - месть.
Изнасилование случилось в Дагестане, а осужденный ранее был признан виновным за то, что занимался распространением наркотиком. Кроме того, стало известно, что потерпевший проходил по статье о создании экстремистской группировки в ИК.
В УФСИН по РТ рассказали Inkazan, что именно работник колонии предотвратил трагедию. Сотрудник услышал выстрел в районе входа.
Через некоторое время специалист обезвредил вооруженного и передел его полиции.
Пострадавшему оказали помощь, его доставили в городскую больницу №7.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань