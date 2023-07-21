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«Средняя зарплата - около 80 тысяч»: Пороховой завод в Казани ищет рабочих без образования

Пороховой завод в Казани ищет рабочих на высокую зарплату
«Средняя зарплата - около 80 тысяч»: Пороховой завод в Казани ищет рабочих без образования

Яна Лашукина

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На Казанском пороховом заводе из-за увеличения производства необходим персонал в количестве 120 рабочих. В основном это аппаратчики, прессовщики, сборщики специальных изделий. Чтобы устроиться, достаточно среднего образования и быть старше 18 ет.

Обучение будет проведено в учебном центре предприятия - длится оно две недели. Во время обучения зарплата будет составлять 45 тысяч рублей, а после обучения увеличится до 50 тысяч и выше. Отмечается, что средняя зарплата на заводе по итогам июня - около 80 тысяч рублей. Известно, что при подсчете учитывались только рабочие специальности, без руководства.

Завод также предоставляет компенсацию за съем жилья и обеспечивает сотрудником молоком. Компенсируются и затраты на питание. Рабочим на вредных условиях труда предоставляется дополнительный двухнедельный отпуск и льготный стаж для выхода на пенсию.

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