«Средняя зарплата - около 80 тысяч»: Пороховой завод в Казани ищет рабочих без образования

Пороховой завод в Казани ищет рабочих на высокую зарплату

На Казанском пороховом заводе из-за увеличения производства необходим персонал в количестве 120 рабочих. В основном это аппаратчики, прессовщики, сборщики специальных изделий. Чтобы устроиться, достаточно среднего образования и быть старше 18 ет.

Обучение будет проведено в учебном центре предприятия - длится оно две недели. Во время обучения зарплата будет составлять 45 тысяч рублей, а после обучения увеличится до 50 тысяч и выше. Отмечается, что средняя зарплата на заводе по итогам июня - около 80 тысяч рублей. Известно, что при подсчете учитывались только рабочие специальности, без руководства.

Завод также предоставляет компенсацию за съем жилья и обеспечивает сотрудником молоком. Компенсируются и затраты на питание. Рабочим на вредных условиях труда предоставляется дополнительный двухнедельный отпуск и льготный стаж для выхода на пенсию.