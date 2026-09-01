В День знаний Рустам Минниханов пожелал татарстанцам успехов

С Днем знаний жителей Татарстана поздравил раис республики Рустам Минниханов. Поздравление размещено на официальном портале главы региона.

Глава региона отметил, что этот праздник объединяет поколения радостным волнением, улыбками и светлыми надеждами. Система образования Татарстана, по его словам, входит в число лучших в стране: за последние годы в регионе открылись десятки новых школ, появились проекты для одаренных детей и программы повышения престижа учительской профессии.

Особый день сегодня у первоклассников — для тысяч юных татарстанцев школьный звонок прозвенит впервые. Минниханов также поблагодарил учителей и воспитателей, которых в республике около 80 тысяч, за терпение и труд.

В обращении раис пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, преподавателям — долгой профессиональной карьеры и благодарных учеников, а родителям — мудрости и поводов гордиться детьми.