Новости Татарстана

В День знаний Рустам Минниханов пожелал татарстанцам успехов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С Днем знаний жителей Татарстана поздравил раис республики Рустам Минниханов. Поздравление размещено на официальном портале главы региона.

Глава региона отметил, что этот праздник объединяет поколения радостным волнением, улыбками и светлыми надеждами. Система образования Татарстана, по его словам, входит в число лучших в стране: за последние годы в регионе открылись десятки новых школ, появились проекты для одаренных детей и программы повышения престижа учительской профессии.

Особый день сегодня у первоклассников — для тысяч юных татарстанцев школьный звонок прозвенит впервые. Минниханов также поблагодарил учителей и воспитателей, которых в республике около 80 тысяч, за терпение и труд.

В обращении раис пожелал школьникам и студентам успехов в учебе, преподавателям — долгой профессиональной карьеры и благодарных учеников, а родителям — мудрости и поводов гордиться детьми.

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