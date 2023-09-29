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· Полина Модестова

Спасатели кое-как пробрались: в Казани взорвался газ в частном доме

В Казани у СНТ Ветеран КАПО 29 сентября в частном доме взорвался газ
Спасатели кое-как пробрались: в Казани взорвался газ в частном доме

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В Казани у СНТ Ветеран КАПО, сразу за Птичьим рынком, взорвался газ на территории частного дома. Произошел инцидент сегодня, 29 сентября 2023 года.

Отмечается, что дом располагался не в самом СНТ, а напротив - уже в частном секторе. Известно, что взрыв произошел в бане, располагавшейся на участке.

Как сообщают очевидцы, пожарные службы, прибывшие на место происшествия, столкнулись с серьезными трудностями, подъезжая к горящему дому. Связано это с большим количеством заборов и, как следствие, узкими проездами.

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