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Соревнования, концерт и лекции: в Казани в «Ураме» 29 июня отметят День молодежи

Чтобы прийти на фестиваль следует пройти предварительную регистрацию

pixabay.com

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В Казани в «Ураме» 29 июня пройдет День молодежи. Праздник начнется в 10:00 и завершится концертом в 22:00. Об этом рассказали организаторы.

Чтобы прийти на фестиваль следует пройти предварительную регистрацию на сайте деньмолодежи2024.рф. Вход для гостей и жителей Казани свободный. В этот день в экстрим-парке ожидаются мастер-классы, турниры, маркеты предпринимателей, концерт, лекции и различные соревнования.

Как сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, во всех районах и городах региона 29 июня пройдут разные мероприятия для молодых людей.

Ранее мы писали о том, что в Чистополе на Сабантуе 8 июня выступит группа «Любэ».

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