Соревнования, концерт и лекции: в Казани в «Ураме» 29 июня отметят День молодежи
pixabay.com
В Казани в «Ураме» 29 июня пройдет День молодежи. Праздник начнется в 10:00 и завершится концертом в 22:00. Об этом рассказали организаторы.
Чтобы прийти на фестиваль следует пройти предварительную регистрацию на сайте деньмолодежи2024.рф. Вход для гостей и жителей Казани свободный. В этот день в экстрим-парке ожидаются мастер-классы, турниры, маркеты предпринимателей, концерт, лекции и различные соревнования.
Как сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, во всех районах и городах региона 29 июня пройдут разные мероприятия для молодых людей.
Ранее мы писали о том, что в Чистополе на Сабантуе 8 июня выступит группа «Любэ».
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань