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В Чистополе на Сабантуе 8 июня выступит группа «Любэ»

Мероприятия запланированы уже с 10 часов утра

Kremlin.ru

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На Сабантуе в Чистополе выступит группа «Любэ». Полная программа появилась в телеграм-канале главы Чистопольского района Дмитрия Иванова. Николай Расторгуев и его группа начнет свое выступление в 16:30.

Мероприятия запланированы уже с 10 часов утра, в это время пройдут конные скачки на ипподроме. Основные гулянья состоятся на стадионе «Татнефть-Олимп». В этот день пройдут шоу «Битва героев труда», борьба корэш и выступления местных артистов — Ришата Тухватуллина, Рифата Зарипова и Ильмиры Нагимовой.

В Казани Сабантуй-2024 будет 23 июня. Всего в 2024 году регионе планируется провести 339 Сабантуев.

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