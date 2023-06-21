Со счета списались пять тысяч: в Казани мужчина наткнулся на мошенников при покупке запчастей для автомобиля

Житель Казани наткнулся на мошенников при покупке автозапчастей

Житель Казани столкнулся с мошенниками, когда хотел приобрести запчасти для автомобиля. В отделе полиции "Азино-2" расследуют уголовное дело, которое было возбуждено по признакам состава преступления о "Мошенничестве",

Сообщается, что мужчина хотел приобрести автозапчасти для своего транспорта через интернет. Ему удалось найти подходящее объявление, после чего он перешли по ссылке, отправлено продавцом. В результате мужчина лишился пяти тысяч рублей, которые были списаны с его банковского счета.

На данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на задержание мошенников, о чем сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.