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· Полина Модестова

Со счета списались пять тысяч: в Казани мужчина наткнулся на мошенников при покупке запчастей для автомобиля

Житель Казани наткнулся на мошенников при покупке автозапчастей
Со счета списались пять тысяч: в Казани мужчина наткнулся на мошенников при покупке запчастей для автомобиля

pixabay

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Житель Казани столкнулся с мошенниками, когда хотел приобрести запчасти для автомобиля. В отделе полиции "Азино-2" расследуют уголовное дело, которое было возбуждено по признакам состава преступления о "Мошенничестве",

Сообщается, что мужчина хотел приобрести автозапчасти для своего транспорта через интернет. Ему удалось найти подходящее объявление, после чего он перешли по ссылке, отправлено продавцом. В результате мужчина лишился пяти тысяч рублей, которые были списаны с его банковского счета.

На данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на задержание мошенников, о чем сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

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