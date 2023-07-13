Сначала сделали несколько тестов: в Казани для создания проекта ЖК использовали нейросеть

В Казани при создании проекта жилого комплекса использовали нейросеть

Архитектурное бюро Heads Group при создании нового проекта жилого комплекса в Казани, который будет расположен на улице Хади Такташа, использовало нейросеть Stable Giffusion. Данный архитектурный проект будет первый в Казани, при создании которого участвовала нейросеть.

Архитекторы проекта рассказали, что нейросети в своей работе они стали использовать не так давно. Прежде чем применять ее в своих проектах, они сделали несколько тестовых проверочных работ. Результат был подкорректирован вручную. На выбор вместе с нейросетью были созданы два предпроекта:

Furnus, который символизирует очак, как сакральный центр жилища, отсылающий также к межнациональности и традициям татарского народа;

Antrum, который предполагает, что жилой комплекс - это, в первую очередь, люди, которые в нем живут. Они - своеобразное золото, нечто драгоценное и важное.

Этажность проекта - 8 этажей. При его создании учитывалась также близость к воде. Архитекторы отметили необходимость максимального количества квартир с видом на воду, а при возможности - оборудование пентхауса с террасами.