«Смогут познакомиться с культурой глухих»: в Казани пройдет лекция об основах русского жестового языка
В парке Казани «Черное озеро» 26 июля прочитают лекцию «Русский жестовый язык: теория + практикум». Спикером выступит переводчик в данной области Екатерина Ибатуллина.
На мероприятии жители и гости города смогут познакомиться с культурой глухих и узнать основы русского жестового языка.Все желающие также смогут присоединиться и к онлайн трансляции, которая будет проходить в социальной сети «Вконтакте».
После лекции будет проведена экскурсия по инклюзивной баннерной выставке «Рядом» в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Для участия необходимо зарегистрироваться. Лекция начнется в 18:30 в амфитеатре.