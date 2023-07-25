«Смогут познакомиться с культурой глухих»: в Казани пройдет лекция об основах русского жестового языка

В Казани в парке «Черное озеро» пройдет лекция об основах русского жестового языка

В парке Казани «Черное озеро» 26 июля прочитают лекцию «Русский жестовый язык: теория + практикум». Спикером выступит переводчик в данной области Екатерина Ибатуллина.

На мероприятии жители и гости города смогут познакомиться с культурой глухих и узнать основы русского жестового языка.Все желающие также смогут присоединиться и к онлайн трансляции, которая будет проходить в социальной сети «Вконтакте».

После лекции будет проведена экскурсия по инклюзивной баннерной выставке «Рядом» в музее-заповеднике «Казанский Кремль». Для участия необходимо зарегистрироваться. Лекция начнется в 18:30 в амфитеатре.