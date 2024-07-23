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· 16+ · Екатерина Елисеева

Скандальное кафе «1001 ночь» в Казани закрылось из-за мигрантов

Некоторые люди отметили, что ранее обслуживание...

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После массовой потасовки иностранных граждан кафе «1001 ночь» в Казани стали писать недовольные отзывы.

В сервисе «Яндекс Карты» только 4 комментария, которые касаются работы заведения. Там рейтинг общепита составил всего 3,1 балла. 3 из 4 отзыва являются положительными, однако Анастасия сообщила, что кафе находится в безобразном состоянии, так как внутри ходят тараканы, иностранцы плохо говорят по-русски, драки в этом месте регулярные, а правоохранители ничего с этим не делают. Кроме того, один из комментаторов добавил, что в кафе грязная посуда.

Некоторые люди отметили, что ранее обслуживание было на другом уровне - намного лучше. Однако отношение о заведении сейчас складывается негативное из-за администратора, качества продуктов и уборки столов.

Сейчас место якобы не работает до пятницы, пишет "Инказан".

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