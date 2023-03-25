Сильная геомагнитная буря. Стала известна причина необычного яркого свечения в Татарстане

Ученый из Казани раскрыл секрет необычного свечения ночью в Татарстане

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук сегодня зафиксировала сильную геомагнитную бурю, которая разыгралась ночью в магнитосфере Земли.

Следствием бури мощностью G3 (Kp=7+) стали полярные сияния. Свечение атмосферы сегодня ночью наблюдали жители разных регионов России – от Мурманской области до Татарстана. В нашей республике это редкое атмосферное явление зафиксировали в Агрызском районе.

Директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Института физики КФУ Юрий Нефедьев объяснил, как возникают магнитные бури и что может быть их следствием.

«На Солнце есть четыре вида активных образований: факелы, пятна, вспышки, протуберанцы. Три первых связаны с магнитным полем Солнца, но наибольшее влияние на Землю оказывают солнечные вспышки. Во время них выбрасывается поток заряженных частиц, которые летят в разных направлениях со скоростью порядка 1000 километров в секунду. Этот поток называют солнечным ветром», – рассказал Нефедьев.

От воздействия солнечного ветра (солнечной радиации) Землю защищает магнитное поле.

«Заряженные частицы, достигающие нашей планеты, движутся вдоль магнитных линий и входят в атмосферу на полюсах. Там они ионизируют верхние слои атмосферы, образуя северные и южные сияния. По сути, мы наблюдаем светящийся воздух. Когда происходит достаточно сильная вспышка на Солнце, заряженные частицы могут пробить магнитное поле Земли и на других широтах, в том числе на нашей. В этом случае могут возникнуть сияния, подобные северным и южным, даже в Татарстане», – пояснил ученый.

Их цвет, по словам Нефедьева, может быть разным, он зависит от целого ряда факторов. Магнитное поле Земли, напомнил Юрий Анатольевич, оберегает от радиационного излучения все живое на нашей планете, а также космонавтов, находящихся на околоземной орбите.

«Человек не может долго быть там, где нет защиты магнитного поля. В настоящее время возможны полеты только на Луну, и то максимум на 2–3 недели, так как там нет магнитного поля. Полет человека на Марс пока – несбыточная мечта. Космонавты не смогут добраться до красной планеты: их погубит солнечная радиация», – сказал астроном.

Гелиомагнитные вспышки вызывают не только северные и южные сияния в атмосфере, но и магнитные и радиобури, влияющие на радиотехнику и самочувствие метеозависимых людей, пояснил Юрий Нефедьев.