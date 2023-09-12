Сессия комитета будет идти до конца сентября: обсерватория КФУ может быть внесена в список наследия ЮНЕСКО
Дамир Садриев
Стало известно, что астрономическая обсерватория Казанского федерального университета имени В.П. Энгельгардта может быть внесена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расширенная сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО была открыта в Эр-Рияде. Она будет идти до 25 сентября.
Напомним, что Россия - сопредседатель комитета. Как сказано в сообщении российской делегации, помимо обсерватории КФУ поступило также предложение внести в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и Исторический центр города Гороховец. На данный момент в России насчитывается 17 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.