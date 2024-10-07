Сергей Жуков представил фильм в Казани

В Казань прибыл солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков. В кинотеатре «Киномакс-IMAX» мужчина увиделся с местными жителями на предпремьерном показе своего фильма «Руки Вверх!», пишет «БИЗНЕС Online».

Певец сообщил, что у него мама — татарка, по этой причине он является наполовину татарином. Поэтому он решил устроить первый показ кинокартине в Казани.

Сергей подчеркнул, что у него много родственников в Казани.

В фильме рассказывается о жизни солиста группы — с детства в Димитровграде до настоящего времени. Мужчина добавил, что сама кинокартина художественная, так как в реальности все еще хуже. Кроме того, люди всех событий, порой отрицательные - живы.

Ранее мы писали о том, что часть экс-военного госпиталя в Казани отдадут детсаду и общепиту. В Комитете региона сообщили, что строение было возведено в 19 веке и располагается на улице Карла Маркса.