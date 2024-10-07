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Часть экс-военного госпиталя в Казани отдадут детсаду и общепиту

Строение было возведено в 19 веке

pixabay.com

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2-ой корпус экс-военного госпиталя в региональной столице Татарстана хотят отдать под детсад и пункт общепита.

В Комитете региона сообщили, что строение было возведено в 19 веке и располагается на улице Карла Маркса.

Здания бывшего гарнизонного госпиталя были отремонтированы и работают. 1-ый и 2-ой корпусы сейчас не используются по причине своего неудовлетворительного состояния. Военный госпиталь функционировал до 2011 года, закрылся, а затем на какое-то время восстановился.

Тогда Министерство обороны отдало в собственность Татарстана весь госпиталь. После земельный участок и имущество отдали «Ак Барс Основа» за 219 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что в Казани завершена реконструкция подземного пешеходного перехода рядом с парком имени Горького. Об этом сообщает администрация города.

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