Сделают ремонт: в Казани займутся территорией местного Кремля

На территории Кремля в Казани до 1 декабря 2023 года сделают ремонт за 694 млн рублей

На сайте госзакупок был опубликован тендер, согласно которому на ремонтные и реставрационные работы объектов Казанского кремля и благоустройство музея-заповедника будет направлено 694 миллиона рублей.

Подрядчику необходимо провести противоаварийные работы в церкви Святого Николы Чудотворца Ратного, выполнить монтаж вытяжки в Кул-Шарифе, благоустроить территорию кремля и провести ремонт брусчатки.

Все работы должны быть выполнены до 1 декабря 2023 года. Напомним, что в июне 2023 года на благоустройство объектов наследия в Кремле уже было выделено 8,3 миллиона рублей.