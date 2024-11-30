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Саид Галиуллин из Казани занял второе место в финале шоу «Голос.Дети»

Выступление юного жителя Казани с песней «Берез...

телеграм-канал «Голос.Дети»

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12-летний Саид Галиуллин из Казани занял второе место в финале шоу «Голос. Дети».

Выступление юного жителя Казани с песней «Березовые сны» из документального сериала «Великая Отечественная» 1978 года покорило сердца зрителей Первого канала, набрав 42,5% голосов. Саид Галиуллин был частью команды JONY. Он попал в финал благодаря 59% голосов зрителей в дополнительном этапе конкурса. Вместе с военным хором он исполнил песню «Смуглянка» из фильма 1974 года «В бой идут одни старики».

Первое место в финале шоу занял Василий Иголкин из Санкт-Петербурга, исполнивший хит Муслима Магомаева «Синяя вечность», также известный под названием «О, море, море». Его выступление получило 45,3% голосов.

Еще одна финалистка, Арина Точилова из Екатеринбурга, спела песню «Ветер перемен» из фильма 1983 года «Мэри Поппинс, до свидания». Ее выступление привлекло 12,2% голосов.

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