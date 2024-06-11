С 18 июня 2 раза в неделю стартуют полеты из Тамбова в Казань

С 18 июня из Тамбова в Казань 2 раза в неделю начнут летать самолеты. Полеты будут осуществляться во вторник и пятницу до конца сентября 2024 года. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава Тамбовской области Максим Егоров.

В настоящее время можно купить билеты от 3 000 рублей. Время в пути: 1 час 20 минут.

Воздушные суда ранее летали из Тамбова в Казань, однако их пришлось отменить в результате режима ограничения полетов, пишет "КП-Пермь".

Ранее мы писали о том, что около «Казана» развернули самый большой российский флаг в 3750 кв м.