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ДУМ РТ о видео про «битье жен»: Коран не допускает рукоприкладства

Мужчина попросил до конца досмотреть видео имама казанской мечети

pixabay.com

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Представитель Духовного управления мусульман РТ (далее ДУМ) сообщил изданию "РИА Новости" о том, что Коран не допускает избиения женщин и советует жертвами домашнего насилия обращаться в правоохранительные органы.

Мужчина попросил до конца досмотреть видео имама казанской мечети, так как он говорит, что о недопустимости рукоприкладства со стороны мужчин.

Ранее мы писали о том, что имам мечети «Ирек» из Татарстана Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену. На вопрос о возможно бить любимую за неуважение к своим родным, употребление спиртных напитков или измену имам ответил, что после такого следует задуматься о том, а нужна ли такая супруга.

Кроме того, мы говорили, что в Казани Равиль Зиганшин выполнил требования избитого крановщика. Сам обвиняемый на встрече с сотрудниками не был.

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