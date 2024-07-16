Имам из РТ Тимур Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену

Имам мечети «Ирек» в Казани Тимур Камаев сообщил, как следует «побивать» своих жен, пишет «Татар-информ».

По словам мужчины, «побивание» - не причинение физической боли, а указание на неверное поведение. В исламской среде для этого может служить мисвак — палка для чистки зубов. Сам супруг не должен замахиваясь на возлюбленную.

На вопрос о возможно бить любимую за неуважение к своим родным употребление спиртных напитков или измену имам ответил, что после такого следует задумать о том, а нужна ли такая супруга, однако семью все же сохранять имеет смысл.

Ранее мы писали о том, что абсолютно голая пермячка пыталась добежать до Набережных Челнов к родным.

Комментаторы заявили, что возможно перед самим забегом необычная марафонка употребила наркотические вещества и возмутились таким поведением.