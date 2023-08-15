«Евростройхолдинг+» за 691,1 мил рублей реконструирует Казанский Кремль

«Евростройхолдинг+» за 691,1 мил рублей будут реконструировать Казанский Кремль

На реставрацию и благоустройство Казанского Кремля направят 691,1 млн рублей, следует из сайта данных Госзакупок. На эти деньги приведут противоаварийные работы в церкви Святого Николы Чудотворца Ратного, установят вытяжку «Кул-Шариф», а также заменят звукоусиление.



Подрядчиком выступит «Евростройхолдинг+».



Ранее «Евростройхолдинг+» реставрировал «Здание художественного училища», стоил школу в жилом комплексе «Притяжение».



Выручка компании "Евростройхолдинг+" в 2022 году составила 17,18 млрд рублей, чистая прибыль — 156,77 млн рублей.

Стоит отметить, что компания выиграли 164 тендера на общую сумму 48,5 млрд рублей.