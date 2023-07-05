Ремонт временно остановили: в Казани из-за ласточек прекратили работы на мосту "Миллениум"

В Казани временно остановили ремонт опор моста «Миллениум» из-за гнездования ласточек

В Казани будет временно приостановлен ремонт опор моста "Миллениум", так как это позволит сохранить гнезда ласточек. Работы, которые ведутся со стороны экстрим-парка "Урам" будут перенесены примерно на неделю.

Ласточки обычно селятся под пролетами моста и в стыках с опорами. Они любят высотку и горизонтали, так как в углах стыков их гнезда оказываются защищены от ветра и хищников.

На гнезда ласточек обратили внимание экологи и активисты сообщества "Защита Казанской Швейцарии", с которыми работает команда "Стратегии развития Казанки".