Ремонт временно остановили: в Казани из-за ласточек прекратили работы на мосту "Миллениум"
В Казани будет временно приостановлен ремонт опор моста "Миллениум", так как это позволит сохранить гнезда ласточек. Работы, которые ведутся со стороны экстрим-парка "Урам" будут перенесены примерно на неделю.
Ласточки обычно селятся под пролетами моста и в стыках с опорами. Они любят высотку и горизонтали, так как в углах стыков их гнезда оказываются защищены от ветра и хищников.
На гнезда ласточек обратили внимание экологи и активисты сообщества "Защита Казанской Швейцарии", с которыми работает команда "Стратегии развития Казанки".