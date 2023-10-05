Растет узнаваемость города: в Казани презентовали проект гостиниц

Проект строительства гостиниц в Казани у «Миллениума» презентовали Минниханову и Метшину

Презентация проекта нового многофункционального комплекса у моста Миллениум прошла в Казанской Ратуше накануне, 4 октября. Свою архитектурно-градостроительную концепцию архитектор Сергей Скуратов представил главе РТ Рустаму Минниханову и мэру Казани Ильсуру Метшину.

Как отметил градоначальник, открывая презентацию, в Казани наблюдается нехватка номерного фонда, так как «благодаря международным мероприятиям и вниманию Раиса республики» растет узнаваемость города и его востребованность в туристическом плане. К примеру, в прошлом году Казань приняла 3,5 миллиона туристов.

Гостиничный комплекс, рассказывает архитектор Сергей Скуратов, будет состоять из пяти зданий. Он отметил, что перед специалистами стояла задача - не перегрузить участок массивными строениями, поэтому здания будут разной этажности и размещены на разных линиях, чтобы сохранить простор.

Через открытый стилобат будет видно берег Казанки, а для смягчения восприятия одной из особенностей архитектурного облика здания станут их скругленные углы. Воссоздадут и эффект «вмятого» фасада.

Расположение гостиничного комплекса был выбрано с учетом туристической привлекательности и транспортной доступности, так как рядом находится аквапарк, колесо обозрение, Центр семьи «Кзан», Казанский кремль и в целом весь центр города.

Рустам Минниханов положительно оценил проект, отметив некоторые замечания, которые будут устранены. Он также поручил возвести два первых здания гостиниц к саммиту БРИКС.