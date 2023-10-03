Раскроют личностные ресурсы ребенка: в Казани реализуют проект «Выбор» для детей и родителей

В Казани реализуется помогающий наладить отношения детей и родителей проект «Выбор»

В Казани проходит проект «Выбор», который помогает детям и родителям улучшить взаимоотношения. Уроки с психолого-педагогическим сопровождением можно посещать дважды в неделю на базе коворкинга «Добрая Казань». Занятия проводятся бесплатно.

Проект выбор направлен на детей в возрасте от 10 до 17 лет. Помимо того, что это отличная возможность улучшить отношения между поколениями, занятия также позволяют раскрыть личностные ресурсы ребенка. Уроки будут проводиться очно, группы состоят из десяти детей.

Проект «Выбор» предполагает регулярные встречи с экспертами в сфере педагогики, медицины и психологии, а также практические семинары для родителей. Записаться или узнать дополнительную информацию можно по номеру +7(987)239-12-17, а также в социальных сетях. Проект реализуется победителем Грантового конкурса «Движение Первых» вместе с «Домом Трудолюбия Иоанна Кронштадтского».