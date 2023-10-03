Новости Казани
· Полина Модестова

Раскроют личностные ресурсы ребенка: в Казани реализуют проект «Выбор» для детей и родителей

В Казани реализуется помогающий наладить отношения детей и родителей проект «Выбор»
Раскроют личностные ресурсы ребенка: в Казани реализуют проект «Выбор» для детей и родителей

Илона Боянова

Подписаться в Telegram

В Казани проходит проект «Выбор», который помогает детям и родителям улучшить взаимоотношения. Уроки с психолого-педагогическим сопровождением можно посещать дважды в неделю на базе коворкинга «Добрая Казань». Занятия проводятся бесплатно.

Проект выбор направлен на детей в возрасте от 10 до 17 лет. Помимо того, что это отличная возможность улучшить отношения между поколениями, занятия также позволяют раскрыть личностные ресурсы ребенка. Уроки будут проводиться очно, группы состоят из десяти детей.

Проект «Выбор» предполагает регулярные встречи с экспертами в сфере педагогики, медицины и психологии, а также практические семинары для родителей. Записаться или узнать дополнительную информацию можно по номеру +7(987)239-12-17, а также в социальных сетях. Проект реализуется победителем Грантового конкурса «Движение Первых» вместе с «Домом Трудолюбия Иоанна Кронштадтского».

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Скидки до 50%: как в Казани качественно вылечить зубы и не разориться

москва беспоатная лезиефекцмя меогрквартирных домрв от тараканов

Новости Казани

22 часа назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Новости Татарстана

22 часа назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

потолок гипсокартон цена за м2 под ключ в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

Новости Татарстана

10 часов назад

Провели анализ аварийности: в Челнах уберут разворот в сторону Уфы

Новости Татарстана

22 часа назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»

Новости Татарстана

день назад

Билялетдинов поделился мнением об игре «Ак Барса» против «Амура»
Лонгриды
день назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Организуют трансфер, проживание и питание: в РТ собирают команду волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Гид по скидкам Казани

10 часов назад

Ни фрикаделек, ни акулы - теперь только мебель и стройматериалы: где в Казани закупаться к ремонту со скидками до 50%

Новости Татарстана

2 часа назад

В финал прошли 50 претендентов: уроженка Татарстана стала одной из финалисток «Мисс Россия-2023»

Новости Казани

2 часа назад

Можно сравнить с небольшим городком: в Казани открылся еще один пункт выдачи горячего питания
Раскроют личностные ресурсы ребенка: в Казани реализуют проект «Выбор» для детей и родителей
Новости Казани
50 минут назад

Раскроют личностные ресурсы ребенка: в Казани реализуют проект «Выбор» для детей и родителей

Спортивные новости Казани

2 часа назад

Лишаться шанса на выступление?: «Рубин» потерпел 4-е поражение в Кубке России

Новости Татарстана

2 часа назад

Страна является крупнейшим инвестором: в Казани пройдет межрегиональный форум Узбекистана и России

Новости Татарстана

3 часа назад

Ветераны - это «золотой актив»: в РТ вручил ряд наград ветеранам государственной службы
Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби
Интересное в Казани
5 дней назад

Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби