Рахимов подвёл итоги сезона для казанского «Рубина»

Главный тренер футбольного клуба из Казани рассказал о завершении сезона-2023/2024 после матча с "Сочи", который закончился со счетом 1:1. В своем обращении он подчеркнул, что команда должна быть довольна своим местом в турнирной таблице, учитывая сложности после перехода из первой лиги.

Используя опыт и профессионализм игроков, Рахимов отметил, что команда прошла путь от становления игры до уверенного выступления. По итогам 30 матчей "Рубин" набрал 42 очка и занял восьмое место в чемпионате.