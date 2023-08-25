Работы проводят поэтапно: мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на сентябрь 2023 года

Представители мэрии Казани опубликовали график отключений горячего водоснабжения в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» на сентябрь этого года. Отключение связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

Отмечается, что сроки отключения горячей воды могут меняться. Помимо этого, все работы проводятся поэтапно, из-за чего отключение горячей воды может производиться по несколько раз, в результате чего и адрес может появляться в графике несколько раз. Полный список адресов был опубликован на сайте мэрии.