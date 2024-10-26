Новости Казани
· 16+ · Анастасия Шарова

Работали круглосуточно: в Казани гостей саммита БРИКС встречали 55 моделей

Подписаться в Telegram

Во время саммита БРИКС в аэропорту были встречены 55 моделей, а на различных мероприятиях, связанных с саммитом, приняло участие 150 моделей. Об этом рассказала президент Татарстанской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова

В течение всего саммита в аэропорту работали пять групп по три человека, что обеспечивало круглосуточную работу. Команды постоянно менялись, поэтому не было одной модели, которая бы встречала все делегации.

Помимо девушек, на площадках саммита также можно было увидеть 20 моделей-мужчин из агентства МТ Models.

Изольда Сахарова отметила, что девушек, встречающих делегации, тщательно проверяла служба безопасности на различных уровнях. Всё, вплоть до костюмов, было согласовано. Команда «Мисс Татарстан» с честью справилась с поставленными задачами.

Вчера завершился саммит БРИКС в Казани. По итогам встречи страны-участницы подписали Казанскую декларацию, в которой были изложены общие оценки ситуации в мире, подведены итоги российского председательства и намечены направления для взаимодействия между государствами-членами объединения, пишет «Ъ Волга-Урал».

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Как казанцам получать сразу два кешбэка за поку...
Интересное в Казани
23 часа назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Новости Казани

17 часов назад

Гостиницы около моста «Миллениум» все-таки не открыли к саммиту БРИКС

Интересное в Казани

день назад

Льготные программы уходят, цены растут: стоит ли сейчас покупать недвижимость в Казани или лучше подождать?

какую фирму вызвать тараканы

Лонгриды

19 часов назад

«Это безоговорочный успех»: в Казани завершился саммит БРИКС

Интересное в Казани

3 дня назад

Это важно знать: Альфа-Лизинг рассказал про штрафы на автомобиль, оформленный на юридическое лицо

где напечатать логотип в Москве

Новости Казани

день назад

Зеленский нахамил Гутеррешу за визит в Казань

Новости Казани

день назад

В РЖД рассказали, почему поезд Деда Мороза не поедет в Казань

Новости Казани

46 минут назад

В Казани жители ЖК «Светлая долина» жалуются на агрессивных подростков

Новости Казани

4 часа назад

На Западе назвали саммит БРИКС успехом Путина

Новости Казани

7 часов назад

В Литве раскритиковали поездку Гутерриша в Казань на саммит БРИКС
Новости Казани
2 дня назад

В Казани глав государств угощали пельменями с осетриной и голенью ягненка

Кроме того, гости на ужине могли попробовать ва...

Новости Казани

36 минут назад

На подготовку Казани к саммиту БРИКС потратили примерно 25 млрд рублей

Интересное в Казани

23 часа назад

Как казанцам получать сразу два кешбэка за покупку продуктов этой осенью: пошаговая инструкция

Новости Казани

51 минуту назад

В Казани частично ограничат движение на улице Рихарда Зорге до конца года

Новости Казани

час назад

В Казани сотрудники Росгвардии проверили 80 объектов и 300 автомобилей для безопасности саммита БРИКС
За неделю в Татарстане подорожали все марки бен...
Новости Татарстана
6 часов назад

За неделю в Татарстане подорожали все марки бензина и дизель

Новости Казани

час назад

Работали круглосуточно: в Казани гостей саммита БРИКС встречали 55 моделей

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане 3302 семьи получили оставшуюся часть маткапитала по нацпроекту «Демография»

Новости Татарстана

5 часов назад

За минувшую неделю в Татарстане подешевели яблоки
Хватит гуглить симптомы: казанские врачи расска...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Хватит гуглить симптомы: казанские врачи рассказали, когда необходимо своевременно обращаться к специалистам