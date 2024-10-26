Работали круглосуточно: в Казани гостей саммита БРИКС встречали 55 моделей

Во время саммита БРИКС в аэропорту были встречены 55 моделей, а на различных мероприятиях, связанных с саммитом, приняло участие 150 моделей. Об этом рассказала президент Татарстанской общественной организации «Мисс Татарстан» Изольда Сахарова

В течение всего саммита в аэропорту работали пять групп по три человека, что обеспечивало круглосуточную работу. Команды постоянно менялись, поэтому не было одной модели, которая бы встречала все делегации.

Помимо девушек, на площадках саммита также можно было увидеть 20 моделей-мужчин из агентства МТ Models.

Изольда Сахарова отметила, что девушек, встречающих делегации, тщательно проверяла служба безопасности на различных уровнях. Всё, вплоть до костюмов, было согласовано. Команда «Мисс Татарстан» с честью справилась с поставленными задачами.

Вчера завершился саммит БРИКС в Казани. По итогам встречи страны-участницы подписали Казанскую декларацию, в которой были изложены общие оценки ситуации в мире, подведены итоги российского председательства и намечены направления для взаимодействия между государствами-членами объединения, пишет «Ъ Волга-Урал».