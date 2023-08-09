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· Полина Модестова

«Проводились встречи со старожилами»: в Казани уже осенью завершат реконструкцию Юнусовской площади

Реконструкцию Юнусовской площади в Казани завершат осенью 2023 года
«Проводились встречи со старожилами»: в Казани уже осенью завершат реконструкцию Юнусовской площади

Мэрия города (Денис Гордийко)

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В Казани уже к осени 2023 года на Юнусовской площади в Вахитовском районе города завершат благоустройство трех скверов: садов Любви, Танца и Майдана. Работы на сегодня уже завершены на 67%. Глава города Ильсур Метшин накануне проинспектировал реконструкцию.

Напомним, что первую очередь благоустройства начали с сада Печали - его открыли уже обновленным в сентябре 2022 года. Здесь появилось новое дорожное покрытие, газон с автоматическим поливом, а также тематические ограждения. Сквер был оснащен системой видеонаблюдения и наружным освещением.

В этом году специалисты приступили к благоустройству садов Любви, Танца и Майдана. В планах - установить тематических архитектурные формы, украсить скверы растениями.

Главный архитектор проектов Института развития города Арина Хасанова рассказала, что источником вдохновения при создании проекта благоустройства стала история Старо-Татарской слободы. С ее слов, проводились встречи со старожилами - они рассказывали, как Юнусовская площадь выглядела раньше. Глава города выразил благодарность архитекторам за любовь и внимание, проявленное в отношении Старо-Татарской слободы.

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