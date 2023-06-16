Проведет в СИЗО два месяца: в Альметьевске задержали руководителя пожарно-спасательной части

Руководитель пожарно-спасательной части Альметьевска Грезнев проведет в СИЗО два месяца

Глава альметьевской пожарно-спасательной части Денис Грезнев был отправлен судом под стражу на месяц и 29 дней - до 14 августа, сообщает "БИЗНЕС Online". Его адвокат заявил, что решение суда будут обжаловать.

Напомним, что мужчину задержали во время бизнес-ланча в ресторане "Орхидея". Он был доставлен на допрос в следственный отдел СКР по Альметьевску и задержан по подозрению в получении взяток.

Денису Грезневу на данный момент 35 лет. Известно, что его отец является начальником управления МЧС РТ по Альметьевскому муниципальному району, возглавив его еще в 2004 году. Сам он окончил Ивановский институт пожарно-спасательной службы МЧС России, после чего работал в Бугульме, побывал депутатом, но уже сложил полномочия.