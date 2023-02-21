"Прощай, Кырлай": Почти год прошел с момента ликвидации казанского парка аттракционов, что думают горожане

С момента демонтажа парка Кырлай в Казани прошел почти год, что думают об этом горожане

Уже почти год прошел с момента демонтажа парка аттракционов "Кырлай" в Казани, на месте которого решено построить Соборную мечеть. Ликвидировать полюбившееся горожанам и гостям столицы Татарстана место начали ликвидировать вмарте 2022 года, а к маю на месте аттракционов уже ничего не было.

Парк аттракционов был построен на этом месте в 2004 году. И вот спустя 16 лет работы тут образовалась пустошь. Жителям города не удалось отвоевать это место, и даже петиция не помогла. Многих казанцев волновало то, что парка для детей такого формата нет больше в городе, и когда теперь построят новый, не известно. Одному из пользователей под новостью о сносе Мэрия Казани ответила, что эта инициатива владельца “Кырлая” и он намерен расширяться в другом месте и в другом формате.

"Владелец Кырлая хочет расширяться и эта территория владельца уже не устраивает, он понимает, что аттракционы требуют обновления, но уже на новом месте. То есть в существующем виде парк аттракционов продолжать работать не может, город в частный проект средства вложить и обновить его тоже не может, благоустройство территории тоже не может быть проведено – есть другие участки, который выиграли в опросах на благоустройство", - ответили мужчине с официальной страницы Мэрии.

И вот уже месяц из парка доносятся не смех, крики радости и музыка. Где именно будет новый парк, пока официально не объявили. По слухам его хотят сделать за ТЦ Парк Хаус, где сейчас находятся кусты и болото.

Казанцы разделились на два лагеря. Кто-то до сих пор не может свыкнуться с этой мыслью, а кто-то не против, говоря о том, что этот парк уже изжил себя.

"Отрицательно и негативно, детям некуда ходить и так в Казани, развлечений нет. Последний парк более менее живой был, лучше бы больше каруселей поставили и развили бы его, а тут о людях не думают вообще", - поделилась жительница города.

"Это, действительно, странно, что центр туризма остался без парка развлечений. В Казани достаточно активно развивается парковая культура. Парков и скверов огромное множество. Но это не может заменить парк в котором есть аттракционы. Получить адреналин, порадовать детей. На мой взгляд, нужно было предоставить для начала новый парк, а потом уже реконструировать старый", - делится своим мнением житель Казани Евгений.

"У нас в семье день рождение у всех летом. И на каждое из них мы ходили в парк аттракционов. Это уже была многолетняя традиция. Но вот в этом году она прервалась. В особенности расстроилась младшая дочь. Ведь для детей это целое событие пойти на аттракциона, да и взрослые не против. Кроме того, покататься на колесе обозрения стояло в разы дешевле, нежели сейчас на колесе Вокруг света у аквапарка", - говорит многодетная мать Елена.

Некоторые новые жители Казани и вовсе не были еще в парке ни разу. Как видим, похоже и не побывают.

"Это ужасная новость, я просто только переехала в Казань и хотела сходить в Кырлай летом. Не судьба видимо. Я считаю, что в крупном городе-миллионнике должен быть парк аттракционов, где дети и их родители смогут проводить время. Это потеря”, - рассказала нам девушка.

Однако многие опрошенные были не только не против, но и посчитали, что у парка было много минусов. В том числе устаревшие аттракционы, на которых уже было небезопасно кататься, также отсутствовало разнообразие.

"Если честно, все равно. Свыклись и не очень-то расстроились. Его же переносят на новое место, и хотят улучшить, почему бы и нет. Здесь такое расположение, где просто негде оставить машину. Приедешь с детьми, припарковываться приходится далеко, другой вопрос найдешь ли такое место", - ответила нам женщина.

"Ой, пусть, что хотят, делают. Нас, во-первых, никто спрашивать не будет! Во-вторых, когда только парк открыли, было очень интересно. Сейчас уже нет, там делать нечего. Ничего не меняется. Скажу так, это вам не “Остров Мечты” в Москве, и не “Диво Остров” в Петербурге. Казань в этом плане отстает пока", - подметил казанец.

Парк “Кырлай” стал вторым по значимости строением, которое снесли за последние годы. Приблизительно весной 2021 года было решено снести еще одно строение, а именно развлекательный комплекс “Ривьера”. Там были кинотеатр и так полюбившиеся казанцам заведения, а в концертном зале “Эрмитаж” часто проходили не только выступления знаменитостей шоу-бизнеса, но и молодежные мероприятия, которые организовывали студенты Казани.