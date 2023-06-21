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· Полина Модестова

Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

Власти Татарстана ведут подготовку к защите жителей от чрезвычайных ситуаций
Пройдут специальные учения: в Татарстане власти готовятся к защите людей от ЧС

ВК "Город Тольятти"

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В Татарстане власти готовятся защищать жителей от чрезвычайных ситуаций, о чем стало известно из документа, опубликованного на сайте правительства и подписанного премьер-министров республики Алексеем Песошиным.

Согласно документу, подготовка средств защиты включает в себя комплекс по получению необходимых знаний и навыков, а также формирование морально-психологических качеств, которые необходимы для выполнения аварийно-спасательных и других работ при ликвидации чрезвычайной ситуации. В планах - провести специальное ученик и тренировки.

Контролировать исполнение документа будут представители главного управления МЧС России по республике Татарстан.

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