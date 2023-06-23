Продлили в девятый раз: в Татарстане сохраняется штормовое предупреждение о пожароопасности лесов

В Татарстане в 9-й раз продлено штормовое предупреждение о пожароопасности лесов до 3 июля

В Татарстане уже в девятый раз с начала весны 2023 года было продлено штормовое предупреждение о пожарной опасности лесов. Согласно опубликованной гидрометцентром региона информации, высокая пожароопасность лесов продержится еще до 3 июля.

Напомним, что впервые в этом году штормовое предупреждение в Татарстане объявили с 13 по 20 апреля.

Напомним, что в ближайшие дни в Казань не планирует возвращаться лето. К примеру, завтра 24 июня, в столице республики максимальная температура воздуха составит 20 градусов. Сохранится облачность, возможны осадки. Помимо этого, будет подниматься южный ветер, скорость которого может достигать трех метров в секунду.