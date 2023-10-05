Продемонстрировали водительское мастерство: в Казани прошел финал республиканского конкурса

В Казани 5 октября прошел финал республиканского конкурса водительского мастерства

В Казани прошел финал республиканского конкурса водительского мастерства, который был посвящен Дню пожилых людей. Соревнования проводились среди мужчины и женщин из рахны районов Татарстана, о чем сообщили в телеграм-канале «Госавтоинспекция РТ».

Победителями среди мужчин ста Сафиуллин Раис, житель Нурлатского района. Второй место досталось Валиеву Дамиру из Тюлячинского района. Третье - Лутфуллину Рафику из Альметьевского района.

Среди женщин победу одержала Наталья Березовская из Бугульминского района. На втором месте Абдуллина Гулфия, жительница Азнакаевского района, а на третьем - Шакирова Зульфия из Зеленодольского района.

Участники конкурса получили кубки, медали, дипломы и ценные подарки.