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· Полина Модестова

Продемонстрировали водительское мастерство: в Казани прошел финал республиканского конкурса

В Казани 5 октября прошел финал республиканского конкурса водительского мастерства
Продемонстрировали водительское мастерство: в Казани прошел финал республиканского конкурса

pixabay

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В Казани прошел финал республиканского конкурса водительского мастерства, который был посвящен Дню пожилых людей. Соревнования проводились среди мужчины и женщин из рахны районов Татарстана, о чем сообщили в телеграм-канале «Госавтоинспекция РТ».

Победителями среди мужчин ста Сафиуллин Раис, житель Нурлатского района. Второй место досталось Валиеву Дамиру из Тюлячинского района. Третье - Лутфуллину Рафику из Альметьевского района.

Среди женщин победу одержала Наталья Березовская из Бугульминского района. На втором месте Абдуллина Гулфия, жительница Азнакаевского района, а на третьем - Шакирова Зульфия из Зеленодольского района.

Участники конкурса получили кубки, медали, дипломы и ценные подарки.

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