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Проявили себя как заинтересованные и высокопродуктивные: в Ozon будут устроены 500 осужденных

Ozon до конца 2023 года хочет устроить на работу более 500 осужденных
Проявили себя как заинтересованные и высокопродуктивные: в Ozon будут устроены 500 осужденных

Роман Рунев

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До конца 2023 года онлайн-ритейлер Ozon планирует трудоустроить больше 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Сообщается, что они будут работать в фулфилмент-центрах и займутся обработкой возвращаемых заказов на складах, а также сбором заказов.

В проекте будут принимать участие Московская область, Казани и Ростов-на-Дону. При этом доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. Отмечается, что устраивать будут только тех, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах или колониях-поселениях, так как такие осужденные не находятся под конвоеми могут выезжать за территорию учреждения, сообщает ТАСС.

Напомним, что проект «Ozon без осуждения» - это продолжение пилотного проекта, который был запущен осенью 2022 года в Санкт-Петербурге, когда Ozon подписал соглашение с УФСИН по Санкт-Петербургу о взаимодействии в части трудоустройства граждан, приговоренных к принудительным работам. В результате у компании появилось право нанимать на работу граждан, которые находились в исправительных центрах региона.

По мнению представителей Ozon, это очень эффективная инициатива, так как за девять месяцев работы участники проекта успели проявить себя как заинтересованные, высокопродуктивные и ответственные сотрудники. Позитивно к проекту отнеслись и работники склада.

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