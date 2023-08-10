Новости Казани
· Полина Модестова

Признали аварийным: в Казани на Хлебозаводской один из домов будут сносить

В Казани признали аварийным и снесут дом №3 на улице Хлебозаводской
Признали аварийным: в Казани на Хлебозаводской один из домов будут сносить

pixabay

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В сборнике документов мэрии Казани появилась информация о том, что в городе был признан аварийным дом №3 корпус 7 на улице Хлебозаводской. Он подлежит сносу.

Решение было принято после заявления собственников многоквартирного дома, а также на основе заключения городской межведомственной комиссии. ООО «Эмоко» подготовило техническое заключение об аварийности здания.

Собственники помещений должны обеспечить снос дома в течение шести месяцев и вывезти строительный мусор. Если жители не сделают этого сами, то управление жилищной политики исполнительного комитета должно будет расселить жильцов и снести дом до 1 января 2026 года. Всего в доме три этажа и два подъезда с 21 квартирой. Выполнен он из кирпича.

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