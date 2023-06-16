"Присвоил себе сумму в 11 миллионов": для экс-ректора Казани запросили больше 6 лет колонии

Для экс-ректора Казани Сергея Юшко запросили больше 6 лет лишения свободы

В исправительную колонию могут отправить бывшего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко. Для него накануне, 15 июня, прокуратурой было запрошено шесть лет и семь месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 700 тысяч рублей, сообщает "Ъ".

Мужчину обвиняют в мошенничестве с деньгами вуза. Отмечается, что он присвоил себе сумму в 11 миллионов рублей, когда еще не был ректором, а работал преподавателем и деканом университета. Своей вины бывшие ректор не признает.

Напомним, что уголовное дело против господина Юшко возбудили в апреле 2020 года. В начале оно расследовалось как служебный подлог и отправили обвиняемого под домашний врест. После меру пресечения сменили на подписку о невыезде. Отмечается, что подозреваемый совершил преступления в 2004-2017 годах.

Изначально следствием было заявлено, что подозреваемым была незаконно получена заработная плата на сумму не меньше одного миллиона рублей. После сумма увеличилась до семи миллионов, а в августе 2021 года было заявлено, что Юшко незаконно получил за 13 лет зарплату в сумме 9,7 миллионов рублей.