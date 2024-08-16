Предполагаемый виновник смертельного ДТП в Салмачах

Управлял автомобилем Рено предварительный виновник жуткой аварии в Салмачах — 20-летний молодой человек. По словам свидетелей, все люди в машине находились в нетрезвом состоянии, в том числе и водитель. Об этом стало известно из телеграм-канала stop city racing.

Напомним, что в смертельном дорожном происшествии погиб 27-летний мужчина, травмировались 5 человек, среди них 9-месячный малыш, который в настоящее время лежит в медицинском учреждении с крайне тяжелым состоянием здоровья.

Дорожное происшествие случилось утром 16 августа 2024 года, на ул. Центральная. Участники - 2 машины: Renault и Лада. Удар был настолько сильный, что второй автомобиль выбросило в забор, а первый развернуло поперек проезжей части, авто загорелось.

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