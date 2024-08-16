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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Казани мама склоняет 5-летнюю дочь к интиму с сожителем: что с ней было

Бабушка хотела увезти внучку, вот только ее доч...

pixabay

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Мать девочки отдала свою дочку бабушке и жила в свое удовольствие, однако через некоторое время стала брать ее к себе. Чуть позже девочка рассказала бабуле, что молодой человек матери трогал и целовал в «том самом месте», а также засовывал внутрь фломастер и снимал происходящее. После этого, женщина отправилась в отделение полиции. В ходе проверки малышка сообщила, что родная мать просила ее целовать половой орган своего парня, давала есть мыло и била. В телефоне мамы были переписки с голыми фотографиями дочки.

По данным медицинской экспертизы, насилия не зафиксировано, и ее отдали маме. Бабушка хотела увезти внучку, вот только ее дочь заявила о краже — малышку вернули.

Спустя время ребёнок оказался в медучреждении с передозировкой от лекарств, она частично потеряла память. Бабушка подала в суд иск с просьбой ограничить дочь родительских прав. Она думает, что она планирует сделать из ребенка психбольную, чтобы ей не верили, пишет Mash Iptash.

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