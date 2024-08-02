Празднование Дня Казани обойдется в 28 миллионов рублей
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Власти города потратят больше 28 млн рублей на празднование Дня Татарстана и Казани. Такие сведения появились на сайте государственных закупок.
Обязанности победителя - поставить техническую и бытовую технику, в частности, туалетные кабинки, а также украсить региональную столицу и обеспечить организаторов едой.
Главная сцена будет похожа на ферму. Главный гость мероприятия - пока неизвестен. Празднование состоится на зеленой зоне около центра семьи «Казан».
Ранее мы писали о том, что Казань на 1 месте в рейтинге городов для отдыха не у моря в августе.
На 2 месте - Кисловодск, где люди в среднем отдыхают примерно неделю.
Кроме того, мы говорили, что Казань на 4 месте среди городов России по уровню зарплат у менеджеров по закупкам. На 1 месте город Москва, там можно заработать 90 тыс. рублей.
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