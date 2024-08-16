Пожар в деловом центре в Казани 15 августа потушен

Возгорание в деловом центре на Восстания в Казани удалось потушить. Об этом рассказали в МЧС РФ.

По информации спасателей, причина пожара пока неизвестна.

Напомним, днем 15 августа в региональной столице Татарстана вспыхнуло административное здание. К счастью, посетители вышли на свежий воздух сами. По предварительным данным, потерпевших нет.

Пожар потушен на площади 750 кв. метров.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан начался суд над женщиной, у которой в пожаре погибли 7 человек. Все произошло 18 июля минувшего года. Пламя уничтожило дом и строения рядом. После ликвидирования огня были найдены тела 7 людей, в частности 4 несовершеннолетних.

Кроме того, мы говорили, что в Набережных Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть. Сотрудники ГАИ в Челнах сообщили, что из-за невнимательности умер 45-летний человек.