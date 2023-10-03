Повысит безопасность движения: в Казани появится новая экспериментальная дорожная разметка

Новая дорожная разметка появится в Казани в целях безопасность дорожного движения

В Казани появится новая дорожная разметка, которая будет дублировать знак 8.13 «Направление главной дороги». В мэрии сообщили. что работы проведут на пересечении Привокзальной и Путейской, Яруллина и Комсомольской, Халева и Спартаковской.

Врио начальника отделения дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по Казани капитан полиции Ильнар Шамилов рассказал, что в целях безопасности дорожного движения путем повышения информативности организации дорожного движения на пересечениях, где главная дорога меняет направление, в Казани стали использовать экспериментальную дорожную разметку, которая продублирует знак 8.12.

В столице Татарстана за минувшие сутки было зарегистрировано 63 ДТП, в результате которых семьи человек получили травмы - четыре водителя, два пассажира и пешеход.