Потратят больше 11 млн: в Казани организуют гастрономический фестиваль "Вкусная Казань"

На организацию фестиваля «Вкусная Казань» 15 июля потратят больше 11 млн

В Казани в этом году 15-16 июля вновь пройдет гастрономический фестиваль "Вкусная Казань", который будет посвящен юбилею летней Универсиады, которая проходила в городе в 2013 году. Известно, что на организацию и проведение мероприятия потратят 11,5 миллионов рублей, о чем стало известно из опубликованного тендера на сайте госзакупок. При этом, почти 1,8 миллиона из них будут направлены на развлекательную программу.

Начальная цена контракта - почти 9,7 миллионов рублей. Она включается в себя организацию застройки фестиваля, рекламу, аренду оборудования, а таже координацию мероприятия. Подрядчику необходимо поставить павильоны, мусорные контейнеры, столы и туалетные кабины, а также организовать детскую зону и лекторий с участие сразу трех спикеров. Известно, что сами спикеры, которые приедут из других регионов, будут жить в четырехзвездочных отелях.