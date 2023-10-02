Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России
Екатерина Елисеева
В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников от RAEX вошло восемь учебных учреждений Казани, о чем сообщил глава управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на деловом понедельнике.
С его слов, трудолюбивые и целеустремленность специалистов Казани ежегодно отмечается в рейтингах исследовательского агентства RAEX - образовательные учреждения города попадают в число лучших по России.
В топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников среди образовательных учреждений Казани вошли:
- лицей №131;
- IT-лицей КФУ;
- лицей-интернат №7;
- лицей-интернат №2;
- лицей имени Лобачевского;
- гимназия №7;
- гимназия №19;
- лицей-инженерный центр.
Помимо того, шесть школ вошли в топ-300 сильнейших школ по количеству выпускников поступивших в ведущие вузы РФ, вошли шесть школ Казани:
- лицей №131;
- гимназия №19;
- лицей №177;
- лицем имени Лобачевского;
- IT-лицей КФУ;
- лицей №121.