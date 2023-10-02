Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

В топ-200 лучших школ России рейтинга RAEX вошло 8 учреждений Казани

В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников от RAEX вошло восемь учебных учреждений Казани, о чем сообщил глава управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на деловом понедельнике.

С его слов, трудолюбивые и целеустремленность специалистов Казани ежегодно отмечается в рейтингах исследовательского агентства RAEX - образовательные учреждения города попадают в число лучших по России.

В топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников среди образовательных учреждений Казани вошли:

лицей №131;

IT-лицей КФУ;

лицей-интернат №7;

лицей-интернат №2;

лицей имени Лобачевского;

гимназия №7;

гимназия №19;

лицей-инженерный центр.

Помимо того, шесть школ вошли в топ-300 сильнейших школ по количеству выпускников поступивших в ведущие вузы РФ, вошли шесть школ Казани: