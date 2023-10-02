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Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

В топ-200 лучших школ России рейтинга RAEX вошло 8 учреждений Казани
Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

Екатерина Елисеева

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В рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников от RAEX вошло восемь учебных учреждений Казани, о чем сообщил глава управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на деловом понедельнике.

С его слов, трудолюбивые и целеустремленность специалистов Казани ежегодно отмечается в рейтингах исследовательского агентства RAEX - образовательные учреждения города попадают в число лучших по России.

В топ-200 школ России по конкурентоспособности выпускников среди образовательных учреждений Казани вошли:

  • лицей №131;
  • IT-лицей КФУ;
  • лицей-интернат №7;
  • лицей-интернат №2;
  • лицей имени Лобачевского;
  • гимназия №7;
  • гимназия №19;
  • лицей-инженерный центр.

Помимо того, шесть школ вошли в топ-300 сильнейших школ по количеству выпускников поступивших в ведущие вузы РФ, вошли шесть школ Казани:

  • лицей №131;
  • гимназия №19;
  • лицей №177;
  • лицем имени Лобачевского;
  • IT-лицей КФУ;
  • лицей №121.
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