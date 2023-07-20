«Попросил оказать максимальное содействие»: часть Казани перекроют 20 и 21 июля из-за крестного хода

20 и 21 июля в Казани местами будет перекрыто движение из-за крестного хода

В Казани завтра, 21 июля 2023 года, будет ограничено движение транспорта. Связано это с проведением в этот день крестного хода с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери, о чем сообщил глава отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакирова на деловом понедельнике.

Верующие будут двигаться от Благовещенского собора и до Богородицкого монастыря. Крестный ход пройдет по улицам Батурина, Карла Маркса и Миславского. В связи с этим здесь с 7 утра до 13:00 будет перекрыта дорога.

Помимо этого, улица Миславского с 20:00 20 июля до 13:00 21 июля будет перекрыта для стоянки транспортных средств. Ильнур Шакиров обратился к городским служба Казани и попросил оказать максимальное содействие.